10:24 (мск), источник: Lenta.Ru

«Ваня» вырастил над Россией «облачный гриб»

Из-за активного циклонического вихря «Ваня» часть России накрыл «облачный гриб». Об этом в своем рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Леус поделился синоптической картой, на которой можно увидеть форму «Вани», вызывающую определенные ассоциации. «Вот такой “облачный гриб” вырастил “Ваня” над территорией Европейской России», — написал синоптик.

Эксперт добавил, что в пятницу, 15 декабря, центральная часть вихря пройдет через Москву. Жителей столицы ожидает облачная погода и продолжение снегопада. Согласно прогнозам, осадки ослабятся к полудню и прекратятся к вечеру. В Подмосковье температура воздуха постигнет трех-восьми градусов мороза, а скорость ветру — четырех-девяти метров в секунду.

Ранее жителей Центральной России предупредили о приходе снежного апокалипсиса.

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