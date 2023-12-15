Надо ли откапывать кустарники, если их засыпало снегом «с головой»?
Эксперт рассказал о том, когда избыток снега полезен.
Эксперт рассказал о том, когда избыток снега полезен.
Обильные снегопады в нынешнем декабре вместе с удовлетворением от давно уже не посещавшей нас настоящей зимы вызвали у некоторых дачников сильное беспокойство — уж больно много обрушилось на их участки снега. Многие кустарники — и ягодные, и декоративные оказались буквально погребены под снежной лавиной. Надо ли в таких случаях освобождать их или нет?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— В данном случае у дачников есть два варианта действий и оба целиком и полностью зависят от складывающихся погодных условий. Если морозы устойчивы и в обозримом будущем не сменятся оттепелью, или наоборот, грядет их усиление, то создавшееся укрытие с головой трогать не надо. Можно только порадоваться: природа сделала за вас защитную работу. Ибо при меньшем количестве снега вам пришлось бы самим накидывать его повыше на большинство весеннецветущих кустарников. Ведь они еще с прошлого сезона заложили цветочные почки, а они не очень-то любят холода. Морозостойкие держаться. Не отличающиеся морозостойкостью — терпят и нуждаются в снеговой защите. Таким образом, очень полезен сплошной снежный домик для всех видов смородины, крыжовника, молодого малинника, а также для жимолости, барбариса, спиреи, форзиции, магонии и многих других.
Но это был первый вариант. Вариант второй: вот-вот наступит оттепель, повышение температуры не только до нуля, но и до слабоположительных значений. Тогда от излишков лучше избавиться, но после того, как снова придет похолодание тут же восстановить покров в полном объеме. Иначе температурный дисбаланс погубит уже упомянутые цветочные почки, а следовательно, можно лишиться изрядной части урожая. Поэтому придется сделать вылазку на дачу и помочь своим подопечным.