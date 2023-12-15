Когда избыток снега вреден для огорода?
Эксперт рассказал о редких случаях, когда лекарство становится ядом.
Эксперт рассказал о редких случаях, когда лекарство становится ядом.
Изобилие снега, свалившегося на наши дачи в этом декабре, вроде бы несет только одни сплошные плюсы. Ведь толстый снежный слой служит залогом хорошего урожая. Это фактически аксиома. Однако, оказывается, и из этого правила могут быть исключения. Какие же?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Если затрагивать эту тему применительно к декабрю-январю, то для большинства огородных культур, зимующих в почве, не существует понятия «избыток снега». Необходимые для комфортной зимовки 60−80 сантиметров снегового слоя — замечательно. Навалило больше? Тоже неплохо. Были потепления с таянием — ничего страшного: можно либо слегка прорыхлить, например, те же грядки с зимующей морковью, а можно рассыпать гранулы аммиачной селитры, которая, плавя снег, сделает необходимые вентиляционные ходы.
Единственное, пожалуй, исключение — клубника. Вот ей слой снега свыше 80 сантиметров действительно не очень подходит, и при обильных снегопадах неплохо бы следить за уровнем слоя над клубничником. Дело в том, что клубника при обилии снега может слегка подопреть и при минусовых температурах вовне — такая уж у нее есть склонность. А даже легкое подпревание способно привести к образованию источников плесени (ее так и называют — снежная плесень), что чревато распространением весной по всей плантации. Это, в свою очередь, — реальная угроза срочной замены всех растений и потери в урожае.
Небольшое уточнение к рекомендации рассыпать по снегу аммиачную селитру. Обязательно учтите, что тем грядкам, которые вы подкармливали осенью азотными удобрениями или навозом, или птичьим пометом, такое противопоказано. Снег сам по себе содержит соединения азота: в 1 килограмме снега их примерно 7−8 миллиграммов. Таким образом, вы можете элементарно перенасытить почву, а это плохо.