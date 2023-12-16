День Саввы Сторожевского. Что можно и чего нельзя 16 декабря 2023 года

Как пишет журнал «Фома», Савва был одним из первых учеников преподобного Сергия Радонежского. В Свято-Троицкую обитель он пришел еще в юношеские годы. Под духовным руководством святого Сергия Савва прошел множество монашеских подвигов и послушаний. За свои труды он был поставлен в священники и назначен духовником братии монастыря. По благословению преподобного Сергия и просьбе князя Димитрия Донского святой Савва стал игуменом монастыря в честь Успения Божией Матери на реке Дубенка. Спустя некоторое время он основал уже собственную обитель близ Звенигорода, а спустя еще время, в 1399 году, монастырь на Сторожевой горе, известный ныне как Саввино-Сторожевский. За большие духовные подвиги святой был удостоен от Бога дара прозорливости. 3 декабря 1407 года святой Савва Сторожевский отошел ко Господу. Празднование святому было установлено на Московском Соборе 1547 года, а 19 января 1652 года были обретены его нетленные мощи.
Судьба мощей преподобного Саввы была во многом драматична. Так, после революционной смуты, в марте 1919 года, мощи были вскрыты и изъяты из обители VIII Отделом Народного Комиссариата Юстиции. До начала 1930-х годов они хранились в Москве, на Лубянке. Впоследствии мощи святого были переданы сотруднику Государственного исторического музея, члену Комиссии по охране памятников архитектуры Московской области Михаилу Успенскому, с формулировкой: «Поместите куда сочтете нужным». Вместе со своей супругой Софьей Дмитриевной он долгие годы хранил их дома. Его наследники в 1985 году передали их в московский Свято-Данилов монастырь. Лишь только в августе 1998 года они торжественно были возвращены обратно в родную Звенигородскую обитель, где и находятся ныне.
— В этот день полагалось как можно меньше говорить и писать.
— Хороший день для осмысления своих поступков и помыслов.
— День считался хорошим для охоты или просто прогулок по лесу.
— Нельзя много болтать. В этот день молчание — золото.
— Ничего никому не рассказывайте о себе.
— Нельзя кричать, петь и писать письма или заметки.
— Нельзя затевать конфликтов в семье, иначе ссоры будут продолжаться в течение года.