Почему циклон, вызвавший рекордный снегопад в Москве, называется «Ваня»?
Метеоролог объяснил, кто дает имена циклонам.
Метеоролог объяснил, кто дает имена циклонам.
На этот вопрос ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:
— Метеорологи никогда не дают наименования нетропическим циклонам. Для тропических циклонов — да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон — это индивидуум, это персона, он неповторим, а в умеренных и высоких широтах это ежедневно. Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла.
С 1950-х годов было принято решение называть тропические циклоны только женскими именами, потому что, если смотреть на спутниковые снимки, это неописуемая красота. Но разрушительная энергия невероятная. Затем, в конце 1970-х годов, гендерная справедливость была восстановлена, циклоны начали получать и мужские имена.
По словам метеоролога, если циклон принес не только разрушения, но и человеческие жертвы, его имя никогда не повторится в архивах метеорологических служб.
Европейский университет в Германии все же нарушил традицию оставлять циклоны в умеренных широтах безымянными. «Там очень хороший метеорологический факультет, квалифицированные специалисты. Но несколько лет назад метеорологическая станция была разрушена. Поскольку университет частный, деньги на восстановление государство не давало. И они придумали называть циклоны над европейским континентом за деньги. Тогда дать имя циклону стоило 200 евро, антициклону — 300 евро. Так циклон “Ваня” и получил свое название», — объяснил Вильфанд.