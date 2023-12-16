17:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему циклон, вызвавший рекордный снегопад в Москве, называется «Ваня»?

Метеоролог объяснил, кто дает имена циклонам.

Сейчас в Ричмонде: +1° 0 м/с 80% 770 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

На этот вопрос ответил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд:

— Метеорологи никогда не дают наименования нетропическим циклонам. Для тропических циклонов — да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон — это индивидуум, это персона, он неповторим, а в умеренных и высоких широтах это ежедневно. Сейчас в Северном полушарии пара десятков циклонов, называть их нет никакого смысла.

С 1950-х годов было принято решение называть тропические циклоны только женскими именами, потому что, если смотреть на спутниковые снимки, это неописуемая красота. Но разрушительная энергия невероятная. Затем, в конце 1970-х годов, гендерная справедливость была восстановлена, циклоны начали получать и мужские имена.

По словам метеоролога, если циклон принес не только разрушения, но и человеческие жертвы, его имя никогда не повторится в архивах метеорологических служб.

Европейский университет в Германии все же нарушил традицию оставлять циклоны в умеренных широтах безымянными. «Там очень хороший метеорологический факультет, квалифицированные специалисты. Но несколько лет назад метеорологическая станция была разрушена. Поскольку университет частный, деньги на восстановление государство не давало. И они придумали называть циклоны над европейским континентом за деньги. Тогда дать имя циклону стоило 200 евро, антициклону — 300 евро. Так циклон “Ваня” и получил свое название», — объяснил Вильфанд.

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