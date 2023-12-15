20:49 (мск), источник: ТАСС

Роскосмос опубликовал снимок циклона «Ваня»

Его сделал спутник «Метеор-М».

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Роскосмос с помощью гидрометеорологического аппарата «Метеор-М» отслеживает движение циклона «Ваня», обрушившегося на центральную часть России. Космический снимок, сделанный спутником, распространила пресс-служба госкорпорации.

«На спутниковом снимке “Метеора-М” — циклон “Ваня”. Он несет рекордный снегопад в Центральную Россию», — говорится в подписи к фото.

В Роскосмосе напомнили, что «Ваня» появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю и там соединился с атлантическим циклоном. «Сегодня непогода обрушилась на Московскую область — отмечается, что это самый снежный день за последние 60 лет. Порывы ветра в Москве достигают 17 м/с. По прогнозам к началу выходных в столице высота сугробов достигнет полуметра. Уже к концу недели температура воздуха повысится до нуля, ожидается высокая влажность», — отметили там.

Циклон «Ваня» обрушился на Россию аномальными снегопадами. Одна пятая часть от месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве, в Подмосковье — треть нормы декабря. В Липецкой области отменили большинство межмуниципальных автобусных рейсов из-за непогоды.

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