13:25 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Как антициклон повлияет на трафик и стоимость поездки на такси

Москву на этих выходных ждет оттепель. 16 декабря осадки еще сохранятся, но едва ли они будут похожи на пятничную метель. 17 декабря теплый атлантический циклон из Скандинавии изменит погоду. Скорость ветра составит от 5 до 10 метров в секунду.

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Источник: РИА "Новости"

Мягкая погода в столице продлится практически всю следующую неделю, рассказала главный сотрудник Гидрометеобюро Москвы Татьяна Позднякова: "В субботу сохранится умеренно морозная погода. Днем небольшой снег и тоже еще слабо отрицательная температура — −5 … −7.

Атмосферное давление будет расти, мы окажемся в тылу циклона, который засыпал нас снегом. А 17 декабря, в воскресенье, характер погоды будет определять атлантический циклон. И хотя он будет располагаться где-то над севером Скандинавского полуострова, но его теплый сектор окажется очень широким. И мы попадем в него днем. Поэтому после довольно морозной ночи с температурой −5… −7, начнется оттепель.

В Москве будет −1… +1. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. То есть температура воздуха начнет существенно меняться, и в начале следующей недели будут преобладать слабо отрицательные температуры — −1… −3 градусов, а днем — положительные.

То есть в начале следующей недели среднесуточная температура воздуха уже будет выше климатической нормы на два-три градуса. Как долго продлится оттепель? Предварительные расчеты показывают, что практически всю следующую неделю у нас будет хоть и предновогодняя, но уже и менее суровая, без сильных снегопадов, без морозов погода".

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15 декабря из-за сильной метели пробки в Москве достигали 9 баллов, а средняя скорость движения опускалась до 20 километров в час. Цены на такси взлетели в два-три раза. Сейчас погодные условия не такие суровые, но стоимость перевозок вряд ли снизится быстро, считает таксист Андрей: "Выходные, люди ездят по магазинам. Суббота — тоже довольно напряженный день. Думаю, цены сильно не упадут. Из центра будет уезжать гораздо легче.

В декабре многие пользуются услугами такси, оно дорогое. Плюс метель, и поездка становится еще дороже. Конечно, пиковых значений не будет, но все равно цены останутся высокими почти по всему городу. Пробки станут еще больше, люди поедут в рестораны, у многих сейчас новогодние корпоративы. И если в обычные будни пассажиры ездят в основном в офис и из офиса, то в последние дни декабря — в ресторан и из ресторана. Нагрузка все равно останется большой".

В связи с потеплением метеорологи предупреждают об очередной угрозе для автомобилистов — гололедице. Также синоптики советуют чаще смотреть вверх: из-за цикличных температурных изменений на проводах, деревьях и крышах домов могут появляться сосульки.

Руслан Айнетдинов

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