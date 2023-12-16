Как антициклон повлияет на трафик и стоимость поездки на такси

Мягкая погода в столице продлится практически всю следующую неделю, рассказала главный сотрудник Гидрометеобюро Москвы Татьяна Позднякова: "В субботу сохранится умеренно морозная погода. Днем небольшой снег и тоже еще слабо отрицательная температура — −5 … −7.
Атмосферное давление будет расти, мы окажемся в тылу циклона, который засыпал нас снегом. А 17 декабря, в воскресенье, характер погоды будет определять атлантический циклон. И хотя он будет располагаться где-то над севером Скандинавского полуострова, но его теплый сектор окажется очень широким. И мы попадем в него днем. Поэтому после довольно морозной ночи с температурой −5… −7, начнется оттепель.
В Москве будет −1… +1. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. То есть температура воздуха начнет существенно меняться, и в начале следующей недели будут преобладать слабо отрицательные температуры — −1… −3 градусов, а днем — положительные.
То есть в начале следующей недели среднесуточная температура воздуха уже будет выше климатической нормы на два-три градуса. Как долго продлится оттепель? Предварительные расчеты показывают, что практически всю следующую неделю у нас будет хоть и предновогодняя, но уже и менее суровая, без сильных снегопадов, без морозов погода".
15 декабря из-за сильной метели пробки в Москве достигали 9 баллов, а средняя скорость движения опускалась до 20 километров в час. Цены на такси взлетели в два-три раза. Сейчас погодные условия не такие суровые, но стоимость перевозок вряд ли снизится быстро, считает таксист Андрей: "Выходные, люди ездят по магазинам. Суббота — тоже довольно напряженный день. Думаю, цены сильно не упадут. Из центра будет уезжать гораздо легче.
В декабре многие пользуются услугами такси, оно дорогое. Плюс метель, и поездка становится еще дороже. Конечно, пиковых значений не будет, но все равно цены останутся высокими почти по всему городу. Пробки станут еще больше, люди поедут в рестораны, у многих сейчас новогодние корпоративы. И если в обычные будни пассажиры ездят в основном в офис и из офиса, то в последние дни декабря — в ресторан и из ресторана. Нагрузка все равно останется большой".
В связи с потеплением метеорологи предупреждают об очередной угрозе для автомобилистов — гололедице. Также синоптики советуют чаще смотреть вверх: из-за цикличных температурных изменений на проводах, деревьях и крышах домов могут появляться сосульки.