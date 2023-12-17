Как посадить дерево-крупномер на дачном участке?
Когда использование тяжелой техники служит залогом успеха.
Когда использование тяжелой техники служит залогом успеха.
Зима — прекрасное время для тех, кто желает завести у себя на участке такую красоту как, например, сосна или качественный долголетний дуб. В общем то, что специалисты именуют термином «крупномер». В основном к крупномерам слабости питают владельцы дач, изначально выросших среди чистого поля или тех участков, где был лес, но его потом специально вырубили под поселок. Как бы там ни было, но посадка таких деревьев дело весьма трудоемкое и ответственное.
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Сразу скажу о важном ограничении. Сейчас сажать крупномер могут только те, кто ранее, осенью, озаботился подготовкой посадочной ямы под него. Выкопать ее сейчас теоретически можно, но вероятность приживания дерева будет минимальной. Поэтому вариант с осенней подготовкой предпочтительнее.
Любые крупномеры —хвойные ли, лиственные ли — сегодня доступны в двух видах: с закрытой корневой системой и открытой. Первые дороже, но гораздо надежные, вторые — уж как повезет, лотерея в чистом виде.
Перед тем, как на ваш участок будет доставлен крупномер, обревизуйте посадочную яму. К этому времени часто бывает так, что в ней образуются крупные смерзшиеся комья почвы. Их необходимо тщательно измельчить, посадка с такими комьями категорически недопустима.
Ответственные поставщики проводят посадку крупномера с помощью крана. Это в данном случае — важная составляющая успеха: если посадку осуществляет бригада вручную, то вы гарантировано получите повреждения на сажаемом дереве, что опять же может отрицательно сказаться на его приживаемости или стать причиной задержки в росте и развитии.
После отгрузки, когда дерево установлено в яме, она засыпается, при этом тщательно утрамбовывайте землю. Далее в обязательном порядке, вне зависимости от вида крупномера, приствольный круг мульчируется. Оптимально — сочетанием сухого торфа, елового лапника и соломы. Поверх мульчирующего слоя обязательно набросайте слой снега, толщиной не менее 60 сантиметров.
Обязательно зафиксируйте (лучше прямо по кругу) дерево поддерживающими растяжками с кольями. Убрать фиксацию можно будет примерно через года полтора-два после укоренения крупномера.
Важно: если вы посадили крупномер с закрытой корневой системой, то упаковочный материал (сетку, мешковину