В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, сообщила на сайте Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, сообщила на сайте Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 7.37 по времени UTC (10.37 по мск) в 133 километрах к востоку от населенного пункта Тадин, где проживают более 7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.