12:09 (мск), источник: © РИА Новости

В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано у берегов Новой Каледонии, заморской территории Франции в Тихом океане, сообщила на сайте Геологическая служба США (USGS).

Источник: © РИА Новости

Землетрясение зафиксировано в 7.37 по времени UTC (10.37 по мск) в 133 километрах к востоку от населенного пункта Тадин, где проживают более 7 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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