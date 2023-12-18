На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.
«Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.