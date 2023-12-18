01:07 (мск), источник: © РИА Новости

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у берегов Камчатки, сообщает Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Источник: Reuters

«Землетрясение произошло на глубине 78 километров. Магнитуда составила 4,7. Эпицентр находился в районе мыса Кроноцкий, в 184 километрах южнее посёлка Усть-Камчатск Усть-Камчатского района», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в населенных пунктах толчок не ощущался. Жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин направил Западу финальное послание
Володин назвал ответственных за цены на яйца
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»