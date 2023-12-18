04:21 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд спрогнозировал оттепель на большей части территории России

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Оттепель придет во все федеральные округа России на этой неделе, кроме Дальнего Востока. Раньше всего она начнется в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

«С понедельника в Архангельской, Мурманской, Вологодской, Псковской, Ленинградской областях будет оттепель. В регионах ЦФО — аналогичная ситуация. Затем воздух из Атлантики, который приносит такую теплую погоду, будет уверенно продвигаться по территории России и дальше. В Приволжском федеральном округе оттепель начнется со вторника, а в Уральском федеральном округе, в Свердловской, Челябинской, Курганской областях — со среды», — сообщил он.

По словам Вильфанда, к концу рабочей недели теплая погода «доберется» до Сибири. «В четверг и особенно в пятницу повышение температуры будет и в Новосибирской, и в Кемеровской областях до 0 градусов. Даже на юге Красноярского края температура будет приближаться к 0 градусам», — рассказал он.

Оттепель не придет лишь в Дальневосточный федеральный округ. «Единственным регионом, который проявит зимнюю стойкость на этой неделе станет Дальний Восток. Там, особенно на юге — в Забайкалье, Бурятии, Амурской области, юг Хабаровского края, Приморье — морозы будут достигать 33−40 градусов и даже 43 градусов», — сказал метеоролог.

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