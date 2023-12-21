И для лица, и для хрусталя: Россиянам рассказали, почему не стоит выливать отвар из овощей для оливье
Скоро Новый год, а значит, и салат оливье. Сливать воду после варки овощей или нет — такой вопрос возникает у каждой хозяйки. Как рассказала Лайфу и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина, вода эта действительно ценная, так как при варке овощей в отвар выделяется масса питательных веществ, которые полезны, к примеру, как удобрение для цветов.