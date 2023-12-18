Ветер в Аргентине развернул стоящий самолет. Видео
Сильный ветер оттащил самолет на несколько метров в Буэнос-Айресе.
Сильный ветер оттащил самолет на несколько метров в Буэнос-Айресе.
В Аргентине Boeing национальной авиакомпании сдвинулся из-за сильного ветра. Инцидент произошел в аэропорту имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе. Авиагавани также был нанесен ущерб, около 16 самолетов получили повреждения.
На побережье Аргентины ранее прошел сильный шторм, погибли по меньшей мере 13 человек. Скорость ветра превышала 140 км/ч.