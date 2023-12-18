14:25 (мск), источник: РБК

Ветер в Аргентине развернул стоящий самолет. Видео

Сильный ветер оттащил самолет на несколько метров в Буэнос-Айресе.

Сейчас в Ричмонде: +12° 8 м/с 82% 738 мм рт. ст. +11°
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В Аргентине Boeing национальной авиакомпании сдвинулся из-за сильного ветра. Инцидент произошел в аэропорту имени Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе. Авиагавани также был нанесен ущерб, около 16 самолетов получили повреждения.

На побережье Аргентины ранее прошел сильный шторм, погибли по меньшей мере 13 человек. Скорость ветра превышала 140 км/ч.

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