Как получить разрешение на заготовку дров для собственных нужд
Заготавливать древесину для собственных нужд можно только при наличии разрешения.
Заготавливать древесину для собственных нужд можно только при наличии разрешения.
Чтобы заготовить дрова для собственных нужд, нужно подать заявку. Сделать это можно как лично, так и через лесничество, МФЦ или портал госуслуг. Кроме заявления потребуется паспорт и документы, подтверждающие нужду в древесине.
Заготовка дров осуществляется гражданами самостоятельно и на специально отведенных лесных участках.
Подать заявление через портал «Госуслуги» можно следующим образом:
Согласно статье 30 Лесного кодекса РФ, гражданин России может получить (бесплатно заготовить или купить по льготной стоимости) определенное количество лесоматериалов на разные нужды. Право на бесплатную заготовку лесоматериалов имеют:
Граждане, не попадающие ни в одну льготную категорию, могут приобрести некоторое количество лесоматериала по госцене.
Уточнить информацию о бесплатной заготовке дров можно на официальных сайтах местных госорганов — например, лесничества или министерства природных ресурсов и экологии. Перечень необходимых документов также нужно уточнять на месте, так как он сильно разнится от субъекта к субъекту.
Срок рассмотрения заявки обычно составляет 30 дней.
Заготавливать древесину лучше в зимний период (с конца ноября по конец февраля). В этот период в стволах деревьев уменьшается количество соков, снижается вероятность повреждения древесины грибками и паразитами.