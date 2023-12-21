07:37 (мск), источник: Аргументы и факты

Как получить разрешение на заготовку дров для собственных нужд

Заготавливать древесину для собственных нужд можно только при наличии разрешения.

Источник: AP 2023

Чтобы заготовить дрова для собственных нужд, нужно подать заявку. Сделать это можно как лично, так и через лесничество, МФЦ или портал госуслуг. Кроме заявления потребуется паспорт и документы, подтверждающие нужду в древесине.

Заготовка дров осуществляется гражданами самостоятельно и на специально отведенных лесных участках.

Как подать заявление?

Подать заявление через портал «Госуслуги» можно следующим образом:

  1. Перейдите в раздел заявки на заготовку древесины и нажмите кнопку «начать».
  2. Укажите, кто обращается за услугой.
  3. Проверьте корректность персональных данных.
  4. Проверьте корректность указанных контактных данных: номер телефона, адрес электронной почты.
  5. Подтвердите адрес прописки и фактический адрес проживания.
  6. Укажите цель заготовки древесины.
  7. Укажите наименование лесничества, а также объем древесины для заготовки
  8. Выберите ответственное (территориальное) подразделение, куда будет направлена заявка.
  9. Отправьте заявление.
  10. Ожидайте ответ ведомства в личном кабинете пользователя.

Кто может бесплатно заготовить дрова?

Согласно статье 30 Лесного кодекса РФ, гражданин России может получить (бесплатно заготовить или купить по льготной стоимости) определенное количество лесоматериалов на разные нужды. Право на бесплатную заготовку лесоматериалов имеют:

  • коренные народы Севера, Дальнего Востока и Сибири;
  • ветераны войн и участники боевых действий;
  • многодетные семьи (имеющие троих и более детей возрастом до 18 лет), которым выдан участок земли от органов соцзащиты и других организаций;
  • семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которые хотят отремонтировать собственное жилье;
  • семьи, стоящие в очереди на жилье и получившие личный участок;
  • инвалиды;
  • молодые специалисты и т. д.

Граждане, не попадающие ни в одну льготную категорию, могут приобрести некоторое количество лесоматериала по госцене.

Уточнить информацию о бесплатной заготовке дров можно на официальных сайтах местных госорганов — например, лесничества или министерства природных ресурсов и экологии. Перечень необходимых документов также нужно уточнять на месте, так как он сильно разнится от субъекта к субъекту.

Срок рассмотрения заявки обычно составляет 30 дней.

Когда лучше заготавливать древесину?

Заготавливать древесину лучше в зимний период (с конца ноября по конец февраля). В этот период в стволах деревьев уменьшается количество соков, снижается вероятность повреждения древесины грибками и паразитами.

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