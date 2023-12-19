06:33 (мск), источник: ТАСС

На юге Красноярского края отменили автобусные маршруты

Причиной стали морозы до минус 45 градусов.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОЯРСК, 19 декабря. /ТАСС/. Движение автобусов на межпоселковых маршрутах в Каратузском районе на юге Красноярского края приостановлено из-за морозов до минус 45 градусов. Об этом сообщила ЕДДС района.

«В связи с понижением температуры воздуха окружающей среды до минус 40 — минус 45 градусов движение автобусов на межпоселковых маршрутах временно приостановлено. На данный момент осуществляется перевозка пассажиров только внутри населенного пункта Каратузское», — говорится в сообщении.

По данным среднесибирского УГМС, 19 декабря в центральных и южных районах Красноярского края ожидается сильный мороз. Температура воздуха местами до минус 44 градусов. Синоптики обещают сильный ветер с порывами до 18 м/с, гололед.

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