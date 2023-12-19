13:36 (мск), источник: Life.ru

Синоптик объяснил, с чем связана пришедшая в Москву оттепель

На погоду в столичном регионе сейчас влияет циклон, находящийся в Норвежском море, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Именно из-за него в Москве и области наблюдается «мрачная оттепельная» погода.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 55% 756 мм рт. ст. +4°

«Вся Западная Европа, и вся европейская часть страны, и Западная Сибирь находятся на южной периферии этого циклона. Поэтому тепло “качается” из Атлантики, с запада на восток… Всю неделю не только Москва, но и вся европейская территория страны будут находиться под влиянием вот этой южной периферии», — приводит его слова RT.

Так, температура на этой неделе в Москве и регионе не будет превышать −2 градусов, а порой термометры и вовсе могут показывать до 4 градусов тепла даже в темное время суток, как, например, было сегодня, в ночь на 19 декабря. По словам метеоролога, это редкость, когда атлантический воздух проникает далеко на восток.

При этом понизятся значения только к концу недели — в воскресенье и понедельник. Ожидается небольшой минус, однако сильных морозов ждать не стоит, всё же будет теплее нормы.

Как уже рассказывал Лайф, начавшаяся в столице оттепель прогнала из города циклон «Ваня». Он принес в столичный регион мощные осадки и рекордные сугробы, после чего ушел на север, а Москва оказалась в его тыловой части.

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