Эхо Поднебесной. Ждать ли в России отголосков китайского землетрясения?
В Кемеровской области тоже зафиксированы толчки магнитудой 4,5.
В Кемеровской области тоже зафиксированы толчки магнитудой 4,5.
В Китае произошло землетрясение магнитудой 6,5. Основные разрушения затронули провинции Ганьсу и Цинхай. По последним данным, погибли 118 человек, до 500 пострадали. Разрушено или повреждено почти 5 тыс. домов.
Сейчас спасатели в мороз (температура там ниже −13 градусов) ищут выживших. Подземные толчки произошли в полночь по пекинскому времени. Удар стихии пришёлся по густонаселенным районам: многие люди спали, когда случилось бедствие. В эпицентре и прилегающих к нему территориях повреждены дома, дороги и другая инфраструктура, нарушены подача воды и электроснабжение.
При этом подвижки были зарегистрированы по всей горной системе в регионе, в том числе в других провинциях Китайской народной республики, в Индии и Казахстане. Ощущались отголоски и в России. Так, в Кемеровской области зафиксировано землетрясение магнитудой 4,5.
Что будет дальше? Может ли это сейсмическое событие вызвать новые толчки на территории нашей страны? Aif.ru спросил об этом экспертов.
«Скорее всего, России ничего не грозит. Да, любое произошедшее землетрясение может повлиять на возникновение последующих. Но, как я уже не раз отмечал, степень этого влияния убывает с квадратом расстояния от эпицентра, — говорит заведующий лабораторией сейсмической опасности Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. — Тем не менее, за сейсмической обстановкой вблизи границ с Китаем нам надо внимательно наблюдать. По данным Геофизической службы РАН, там после главного толчка произошло уже пять афтершоков с магнитудами от 4,2 до 4,8. И это хорошо, что идут афтершоки — значит, есть разгрузка. Глубина очага небольшая — 10 км. Скорее всего, именно с малой глубиной, а также с низким качеством строительства, и связано такое большое количество разрушений. Видимо, вблизи эпицентра оказалось много небольших посёлков в гористой местности».
Как ранее объяснял aif.ru Алексей Завьялов, в зимние месяцы, по наблюдениям российских геофизиков, сейсмическая активность усиливается. Учёные связывают это с положением Земли на орбите: планета в это время проходит зону перигелия (ближайшую к Солнцу точку своей орбиты), поэтому приливные силы от нашей звезды немного возрастают. Так что не стоит удивляться, что землетрясений в декабре становится чуть больше.
Директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров считает, что землетрясение в китайских провинциях Ганьсу и Цинхай — событие локальное:
«Маловероятно, что оно повлияет на Россию — до границы слишком далеко. Землетрясение произошло почти в центре Китая, в горном массиве. Такие события там регулярно происходят, причём куда большей силы. Просто сейчас оно пришлось на густонаселённый район, поэтому вызвало разрушения и жертвы».
По мнению Данилы Чеброва, теоретически даже небольшие землетрясения способны произвести перераспределения в напряжённом состоянии геологической среды и по цепочке спровоцировать новые толчки, но только не в данном случае.
«Очевидно, что это локальное событие, не тот у него масштаб. Геофизическая служба США уже понизила оценку его магнитуды — с 6,5 до 5,9», — обращает внимание сейсмолог.