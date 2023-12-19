Некоторые участки реки Рейн оказались закрыты для судоходства
Это произошло из-за подъема уровня воды.
Это произошло из-за подъема уровня воды.
После сильных дождей на территории водосбора Рейна и последовавшего за ним таяния снегов, уровень воды реки оказался критически высоким. Об этом пишет The Guardian.
Части нижнего Рейна на юге Германии оказались закрыты для судов, сообщило управление внутреннего судоходства. Эта река является важным путем перевозки товаров в Европе, а из-за высокого уровня воды кораблям и баржам не хватает места, чтобы проходить под мостами.
До Рождества уровень воды останется таким же, так как по всей территории водосборного бассейна пройдут дожди, за которыми последуют ливни, метель и мокрый снег.
Ранее масштабное наводнение в Африке увидели из космоса.
Анна Морозова