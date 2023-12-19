Как правильно заваривать чай из шиповника?
Чтобы извлечь всю пользу шиповника, а витамин C не разрушался, нужно правильно делать настой из полезной ягоды.
Чтобы извлечь всю пользу шиповника, а витамин C не разрушался, нужно правильно делать настой из полезной ягоды.
Шиповник — чемпион по содержанию витамина C на 100 гр. продукта. Он оставил далеко позади цитрусовые и черную смородину. В свежем шиповнике — до 450 мг аскорбиновой кислоты на 100 гр. продукта. В то время как в сладком болгарском перце (еще один продукт с высоким содержанием витамина C) и черной смородине — 200 мг, в апельсине — 60 мг.
Кроме того, в плодах шиповника содержатся витамины группы B, магний, фосфор, калий. Есть в шиповнике и витамин К, он способствуют свертыванию крови, поддерживает минерализацию костной ткани. Витамин E — антиоксидант, защищает от старения и стимулирует синтез гемоглобина. Бета-каротин и ликопин улучшают состояние кожи.
Свежие ягоды шиповника мы едим крайне редко, но сохраняем полезный продукт на зиму засушив его. При сушке в нем остается большая часть витамина С и других полезных веществ.
Из сушеного шиповника в зимние дни мы готовим чай, отвар или настой, обладающий приятным кисловатым вкусом. Но, чтобы витамины и минералы не разрушались, особенно это касается витамина С, нужно правильно заваривать чай из шиповника. Как это сделать объяснила Тагуи Аветова, нутрициолог, врач-дерматолог и косметолог:
«Правильный настой шиповника делается в термосе. Нужно положить горсть сушеных ягод и залить горячей водой. Потом мы плотно закрываем термос и оставляем на несколько часов — настаиваться. Открывать термос можно только тогда, когда вы будете пить чай. Жидкость должна контактировать с воздухом как можно меньше, так как при соприкосновении с кислородом витамин C разрушается. В таком чае из шиповника будет содержаться ударная доза витамина С, что поможет поддержать организм в период вирусных заболеваний».