Шторм в Аргентине повредил символ Буэнос-Айреса
Это не единственное разрушение, которое принесло стихийное бедствие.
Это не единственное разрушение, которое принесло стихийное бедствие.
New York Times сообщает, что штормовой ветер поломал один из символов Буэнос-Айреса, «живой» железный цветок Floralis Genérica. В результате разгула стихии один из шести лепестков цветка оказался на земле.
Стихийное бедствие затопило город, а сильный ветер привел к отключению электроэнергии и разрушениям по всей столице. Как минимум 13 человек погибло в урагане, еще 11 пострадавших с тяжелыми травмами находятся в больницах города Баия-Бланка.
Национальная метеорологическая служба предупредила жителей Буэнос-Айреса о том, что из-за шторма в столице объявлен оранжевый уровень тревоги, второй по величине за всю историю наблюдений. Ветер, скорость которого достигала до 42 метров с секунду, был такой силы, что даже разворачивал стоящие самолеты на стоянке.
Недавно из-за шторма у берегов Камчатки подтопило несколько северных поселков.
Олеся Маевская