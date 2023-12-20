10:35 (мск), источник: Аргументы и факты

Что подразумевает статус «садовода-индивидуала»?

Эксперт разъяснил нюансы нового дачного законодательства.

Источник: Екатерина Романова

СНТ — сложный общественный организм, довольно долго живший как бы в рамках правового поля, но с такой массой оговорок, что значительно затрудняло решение многих юридических вопросов. Изрядную долю в неразбериху вносили граждане, имеющие в рамках СНТ участок, но в ряды товарищества категорически отказывающиеся вливаться.

Решают ли такого рода проблемы новые изменения в законодательстве, в частности введение понятия садовода-индивидуала?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— С 1 января 2019 года заработали изменения, внесенные в Федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…». В частности, вводится отдельное определение о гражданах, не состоящих в СНТ.

Сейчас статус садовода-индивидуала имеет гражданин, владеющий участком (участками) на территории садоводческого некоммерческого товарищества, но не вступающий в него.

Статус индивидуала также приобретают граждане:

  • добровольно вышедшие из членов СНТ;
  • исключенные из членов СНТ решением общего собрания;
  • граждане, получившие участки на территории СНТ недавно и пока не подавшие заявления на вступление в члены СНТ.

Замечу, что статус индивидуала, согласно новым изменениям в законе, отныне не освобождает его от взносов за пользование общетоварищеским имуществом. Ранее такое пользование было возможным после заключения соответствующих договоров между гражданином и СНТ, но теперь эта норма отменена, и общее собрание устанавливает размер ежегодных взносов. Их размер может разниться от взносов, уплачиваемых членами СНТ, причем как в большую, так и меньшую сторону.

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