Что подразумевает статус «садовода-индивидуала»?
Эксперт разъяснил нюансы нового дачного законодательства.
Эксперт разъяснил нюансы нового дачного законодательства.
СНТ — сложный общественный организм, довольно долго живший как бы в рамках правового поля, но с такой массой оговорок, что значительно затрудняло решение многих юридических вопросов. Изрядную долю в неразбериху вносили граждане, имеющие в рамках СНТ участок, но в ряды товарищества категорически отказывающиеся вливаться.
Решают ли такого рода проблемы новые изменения в законодательстве, в частности введение понятия садовода-индивидуала?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— С 1 января 2019 года заработали изменения, внесенные в Федеральный закон № 217 «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…». В частности, вводится отдельное определение о гражданах, не состоящих в СНТ.
Сейчас статус садовода-индивидуала имеет гражданин, владеющий участком (участками) на территории садоводческого некоммерческого товарищества, но не вступающий в него.
Статус индивидуала также приобретают граждане:
Замечу, что статус индивидуала, согласно новым изменениям в законе, отныне не освобождает его от взносов за пользование общетоварищеским имуществом. Ранее такое пользование было возможным после заключения соответствующих договоров между гражданином и СНТ, но теперь эта норма отменена, и общее собрание устанавливает размер ежегодных взносов. Их размер может разниться от взносов, уплачиваемых членами СНТ, причем как в большую, так и меньшую сторону.