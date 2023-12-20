Можно ли заранее обезопасить сад от ледяного дождя?
Эксперт рассказал о пользе соблюдения графика профилактических работ.
Эксперт рассказал о пользе соблюдения графика профилактических работ.
Сменившая мощные декабрьские снегопады не менее мощная оттепель сделала вероятность такого неприятного явления как ледяной дождь крайне высокой. Все помнят о последствиях его, но, увы, мало кто делает правильные выводы из прошлых уроков. Между тем, садоводы на самом деле вовсе не обречены покорно ждать неизбежных проблем, а вполне могут этому самому ледяному дождю противостоять. Каким именно образом?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— На самом деле (говорю это уже не в первый раз, но, как известно, истина не тускнеет от повторения), противостояние ледяным дождям начинается еще с осени. Практикой доказано: менее всего от этого опасного стихийного бедствия страдают плодовые и декоративные деревья и кустарники, которым вовремя проводится санитарная и прореживающая обрезка, чьи кроны хорошо прочищены, избавлены от лишних отростков и побегов, чьи боковые ветви не чрезмерны по длине и загущенности. Все же элементарно просто — чем меньше площадь для налипания ледяной корки, тем меньше нагрузка на дерево или куст и, значит, тем легче они перенесут такую вот непогоду.
Разумеется, сейчас в оттепель, хвататься за обрезку не надо, этим вы только травмируете дерево — как никак всему свое время. Но можно поступить по-другому. Если прогнозируется ледяной дождь, а с обрезкой вы в положенный срок не поспешили, то хотя бы соорудите под ветвями временные опоры. Не забудьте только смягчить верхние их концы, непосредственно соприкасающиеся с поверхностью веток, с помощью кусков резины или, например, пенопласта. Эта нехитрая мера все же позволит минимизировать последствия ледяного дождя и ваши посадки не согнуться под тяжестью застывших осадков без особой надежды когда-либо разогнуться. Но, подчеркну, если установка подпор сочеталась бы со своевременной обрезкой, то никакие ледяные дожди вашему саду были бы практически не страшны.
Еще момент. Если вы вдруг не укрыли хвойники, обвязав их ветви по спирали шпагатом и разместив поверх укрывной материал, то обязательно сделайте это, если ледяной дождь грядет в ближайшее время, Туи, например, или тот же популярный можжевельник, переносят подобные катаклизмы еще хуже яблонь или вишен.