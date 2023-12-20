Пермяк делает из заснеженных крыш домов произведения искусства
На одну скульптуру уходит до восьми часов.
На одну скульптуру уходит до восьми часов.
Портал «В курсе.ру» сообщает о том, что Николай Карелов, житель Пермского края из города Лысьва, создает на крышах жилых домов шедевры. Материалы скульптора — снег, иней и сосульки.
Как признается сам Карелов, чтобы слепить узоры или животных ему потребуется от двух до восьми часов. «На узорчик ушло два часа, на орла весь световой день, на медвежонка часа два — но это при наличии опыта», — уточняет художник.
«Заказчики» (соседи) охотно делятся в социальных сетях снимками его снежных фигур. Однако заказы на новые скульптуры он пока не принимает из-за занятости на работе.
Недавно всемирно известный франко-швейцарский художник Гийом Легро нарисовал гигантскую картину на оливковой роще в Турции. «Полотном» для шедевра послужил пострадавший в результате февральских землетрясений участок поля.
Олеся Маевская