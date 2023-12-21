Что делать с укрытыми растениями после ледяного дождя?
Эксперт рассказал о правилах восстановления воздухообмена.
Эксперт рассказал о правилах восстановления воздухообмена.
Если ледяной дождь пролился на посадки, которые вы вовремя укрыли на зиму, — розарий, клематисы, клубничную плантацию, некоторые виды хвойников — то это не значит, что обошлось без негативных последствий. Да, благодаря вам они избавлены от обледенения и связанных с ним поломок, но угроза притаилась в другом месте.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Укрытые посадки после ледяного дождя рискуют остаться без должного количества необходимого им кислорода и попросту задохнуться. Между прочим, многие дачники полагают, что следить за воздухообменом зимой вовсе не обязательно, поскольку деревья и кустарники находятся в состоянии покоя. Это фатальная ошибка: даже в спячке растения продолжают дышать и нуждаться в воздушном притоке. Поэтому обязательно проведите ревизию. Удалите ледяную корку с укрытий, а если растения находятся под снегом полностью, то избавьтесь от наста: либо сделав проколы в нем, либо вообще его удалив, только не повредив при этом ни укрытия, ни сами посадки.
После ледяного дождя имеющийся на участке снежный покров уплотняется и напитывается влагой. На время оттепели имеет смысл отбросить его от приствольных кругов и уменьшить толщину покрова в остальных местах — например, над клубничными грядками до 30−50 сантиметров, опять же проколов снег в нескольких местах. В общем и целом задача — переворошить слежавшийся снег, чтобы открыть каналы для поступления кислорода к растениям. Касается это и тех укрытий, где используется еловый лапник: оставшаяся на нем хвоя должна быть распушенной, а не смерзшейся в ком. Однако после возвращения морозов отброшенный снег надо вернуть на место.