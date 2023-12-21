В каких случаях можно не платить налог за проданную дачу?
Почему важны сроки и количество детей.
Почему важны сроки и количество детей.
Расставаться с деньгами никто не любит. Но экономить в случае продажи дачи (равно как и любой другой недвижимости) можно как законно, так и незаконно. Нас, разумеется, интересует первый случай. Разбираемся с экспертом в тонкостях и нюансах.
Отвечает юрист Сергей Коновалов-старший:
— Законных поводов не платить налог за проданную дачу на самом деле очень немного. Первый — исходит из сроков владения. Если вы владели дачей не менее трех лет, то налог с продажи не уплачивается. Но есть нюансы.
Для освобождения от налога необходимо соблюдение ряда условий. Вы должны:
Также не уплачивается налог, если по каким-то причинам дача имеет статус единственного жилья.
Есть момент, позволяющий не ждать указанные три года и также не платить налог. С 1 января 2022 года действует налоговое послабление для семей, где есть двое и более детей (до 18 лет или до 24, если ребенок учится очно). При этом кадастровая цена земельного участка вместе с кадастровой ценой дома и иных строений не должна превышать 50 миллионов рублей.
Хотелось бы предостеречь от еще недавно распространенного приема — фиксации в качестве цены за дачу суммы менее 1 миллиона рублей. Сейчас в таких сделках все привязывается к кадастровой цене недвижимости. Если цена проданной дачи не меньше 70 процентов от кадастровой стоимости, то да, налог платить не надо. А вот если меньше, то налоговые органы могут провести проверку на соответствие, и в случае подтверждения факта налог уплатить придется.