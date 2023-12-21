В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ.
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ.
«По данным на 06.00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР — 44,6 тысячи человек. ЛНР — 57,3 тысячи человек», — говорится в сообщении министерства.
Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. По сведениям ведомства, все началось 19 ноября с ухудшения погоды в шести регионах Сибири, где суммарно были отключения электроснабжения у 440 тысяч потребителей. Затем 27 ноября непогода добралась до юга и юго-запада России, где было обесточено свыше 2 миллионов потребителей. После этого в декабре география отключений расширилась еще на несколько южных регионов.
Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.