09:20 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ.

Источник: © РИА Новости

«По данным на 06.00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР — 44,6 тысячи человек. ЛНР — 57,3 тысячи человек», — говорится в сообщении министерства.

Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. По сведениям ведомства, все началось 19 ноября с ухудшения погоды в шести регионах Сибири, где суммарно были отключения электроснабжения у 440 тысяч потребителей. Затем 27 ноября непогода добралась до юга и юго-запада России, где было обесточено свыше 2 миллионов потребителей. После этого в декабре география отключений расширилась еще на несколько южных регионов.

Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поляки взбесились после пресс-конференции Зеленского
В Киеве забили тревогу из-за надвигающейся катастрофы
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»