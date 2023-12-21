В Московском планетарии рассказали, как пройдет день зимнего солнцестояния в 2023 году
Зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Зимнее солнцестояние произойдет 22 декабря. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Специалист пояснила, что в день солнцестояния небесное светило как будто останавливается на некоторое время, отсюда и название этого явления.
«22 декабря в 6 часов 27 минут по московскому времени произойдет зимнее солнцестояние. Солнце, перемещаясь по эклиптике (большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое с Земли годичное движение Солнца, — Прим.ред.) в этот момент достигает самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Южного полюса», — пояснила Рублева.
В результате в Северном полушарии наступит астрономическая зима. В Южном же, наоборот, — первый день лета. При этом жителей Северного полушария 22 декабря ожидает самый короткий день и наиболее длинная ночь в году.
«Продолжительность светового дня составит всего лишь 6 часов 59 минут, в то время как в летнее солнцестояние он длится 17 часов 33 минуты», — отметила эксперт.
В день зимнего солнцестояния светило поднимется над горизонтом в полдень всего на 11 градусов — это очень низкое положение. Для сравнения, в день летнего солнцестояния оно поднимается на высоту 56 градусов над горизонтом. Разница огромная.
После зимнего солнцестояния с каждым днем Солнце в Северном полушарии будет восходить раньше и подниматься все выше над горизонтом, а также заходить за него позднее. Поэтому светлое время суток начнет увеличиваться, а ночное — уменьшаться.
Ранее сообщалось, что в ночь на 22 декабря своего пика достигнет звездопад Урсиды. Однако жители столичного региона не смогут увидеть это явление из-за облачной погоды с осадками. Также наблюдению помешает Луна, которая как раз стремится к полнолунию.