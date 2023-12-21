18:51 (мск), источник: © РИА Новости

В зоопарке Крыма слепили «снеговиков» из сена

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. В зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае соорудили двух «снеговиков» из сена, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.

Источник: Архипелаг развлечений Крыма/ВКонтакте

В декабре в Крыму установилась теплая погода. По данным синоптиков, воздух в последние дни прогревался до +6…+12 градусов.

«Зима пока не балует Крым снегом, но традиции соблюдать нужно. Наши умельцы соорудили в Бахчисарайском парке миниатюр необычных снеговиков из сена», — сказал Жиленко.

Им дали имена Сударушка и Сударик.

Жиленко подчеркнул, что «снеговики» съедобны, в этом уже смогли убедиться обитатели зоопарка — кролики.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минфин пообещал симметричный ответ при использовании замороженных активов
Польский генерал сделал неожиданное заявление о России
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»