В зоопарке Крыма слепили «снеговиков» из сена
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. В зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае соорудили двух «снеговиков» из сена, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек — РИА Новости. В зоопарке парка миниатюр в крымском Бахчисарае соорудили двух «снеговиков» из сена, сообщил РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
В декабре в Крыму установилась теплая погода. По данным синоптиков, воздух в последние дни прогревался до +6…+12 градусов.
«Зима пока не балует Крым снегом, но традиции соблюдать нужно. Наши умельцы соорудили в Бахчисарайском парке миниатюр необычных снеговиков из сена», — сказал Жиленко.
Им дали имена Сударушка и Сударик.
Жиленко подчеркнул, что «снеговики» съедобны, в этом уже смогли убедиться обитатели зоопарка — кролики.