У берегов Аляски произошло землетрясение
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 14.55 по времени UTC (17.55 мск) в 106 километрах от города Адак на одноименном острове. Эпицентр располагался в 1540 километрах от российского города Анадырь и в 1766 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 33,2 километра.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.