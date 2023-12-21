19:04 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Аляски произошло землетрясение

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Источник: AP 2023

Землетрясение зафиксировано в 14.55 по времени UTC (17.55 мск) в 106 километрах от города Адак на одноименном острове. Эпицентр располагался в 1540 километрах от российского города Анадырь и в 1766 километрах от города Петропавловск-Камчатский. Очаг залегал на глубине 33,2 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

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