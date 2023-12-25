Как ликвидировать последствия ледяного дождя?
Почему кипяток — не друг подмерзшей ветке.
Почему кипяток — не друг подмерзшей ветке.
Если на ваш сад обрушился ледяной дождь, то лучше не откладывать надолго меры по ликвидации его последствий. Чем быстрее вы их примите, тем лучше. Только вот какие меры реально необходимы, а какие способны усугубить положение дел? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Прежде всего, внимательно осмотрите деревья. Если вы не позаботились об установлении опор под проблемные ветви заранее, то сейчас этого не избежать никак. Если у основания ветви — особенно это касается нижнего яруса — вы обнаружите трещины, или же треснула сама ветвь приблизительно в середине — надо подпереть. Не заматывайте и вообще никак пока не лечите места слома — этим надо будет заняться в самом начале весны, сейчас это просто бесполезно.
Ветви, на которых трещины очень сильные и надежды на то, что по весне с началом сокодвижения все может восстановиться нет никакой, надо аккуратно спилить, оставив чистый срез с пеньком. Опять же не заделывайте его прямо сейчас садовым варом, как и в предыдущем случае, сделайте это в конце февраля — начале марта.
Наклонившиеся под тяжестью ледяной корки ветви молодых (не старше 5 лет) деревьев и кустарников перед тем, как поставить опору, выпрямите и свяжите шпагатом. Если ветка не выпрямляется — срежьте или спилите ее.
Это то, что делать можно и нужно. Теперь о том, чего делать категорически нельзя.
Сбивать лед с ветвей палкой или иными предметами, пытаться соскребать его. Кроме повреждений коры и почек, вы ничего этим не добьетесь.
Нельзя обливать деревья и кустарники горячей водой. Да, лед растает, но растение либо получит ожог, либо вы спровоцируете пробуждение его, после чего последующий заморозок сильно повредит ему, а то и убьет вовсе. Не пытайтесь также «размораживать» деревья и кустарники тепловыми пушками или разведенными поблизости кострами.