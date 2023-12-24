Пять ошибок, восемь лайфхаков. Готовим идеальный новогодний оливье
Делимся секретами приготовления оливье и проверенными рецептами салата.
Делимся секретами приготовления оливье и проверенными рецептами салата.
Оливье — главный новогодний салат. Он будет стоять на столе у большей части жителей нашей страны, празднующих Новый год. И у каждой хозяйки он будет разным: кто-то положит в оливье колбасу, а кто-то — малосольную красную рыбу, кто-то украсит салат красной икрой, кто-то — ломтиками авокадо или тонко нарезанной ветчины. Один заправит домашним майонезом, а другой сделает специальный острый соус. В оливье не так уж много ингредиентов, но этот салат можно есть 365 дней в году — и ни разу не повториться.
Тем не менее у идеального салата оливье есть свои секреты, которые помогут сделать его самым лучшим и вкусным. Делимся важными советами по приготовлению оливье.
Рецепт Юрия Голоперова, шеф-повара ресторана Lark Cafe.
Шаг 1. Готовим соус: в желтки добавить горчицу, соль и влить тонкой струйкой подсолнечное масло, взбить до образования эмульсии. Добавить винный уксус, тертый пармезан, рубленые каперсы и анчоусы.
Шаг 2. Картофель и морковь отварить в мундире до готовности. Куриные яйца отварить в кипящей воде в течение 10 минут.
Шаг 3. Говяжий язык отварить в течение 2 часов, почистить, пока он теплый, и дать остыть.
Все ингредиенты нарезать средним кубиком 5 мм.
Шаг 4. Огурец свежий нарезать аналогично кубиком, маринованные огурцы нарезать и отжать от лишней жидкости, зеленый консервированный горошек отбросить на сито. Все смешать, заправить соусом «Цезарь», добавить рубленый зеленый лук или сибулет, добавить соль, перец по вкусу.
Шаг 5. Выложить в порционные тарелки. Сверху украсить крабом, икрой форели и сегментами укропа либо другой любимой зеленью.
Рецепт Марка Стаценко, бренд-шефа ресторана НЕО.
Шаг 1. Для соуса все ингредиенты, кроме масла, начинаем взбивать венчиком. Постепенно добавляем растительное масло очень тонкой струйкой, медленно, не переливая его, иначе майонез потеряет однородность и расслоится.
Шаг 2. Для мусса из лука: в смеси масел обжариваем чеснок до золотистого цвета, добавляем запеченный лук.
Шаг 3. Дальше добавляем все остальные ингредиенты и томим, добавляя в конце соду.
Шаг 4. Переливаем в мощный блендер, взбиваем до однородности и протираем через сито. Берем сифон, два баллончика закиси азота, заправляем полученным кремом и убираем до подачи.
Шаг 5. Отвариваем утку и замороженный горошек по отдельности.
Шаг 6. Все овощи очищаем и нарезаем кубиком.
Шаг 7. Нарезанные овощи и мясо заправляем домашним майонезом. Пробуем на вкус, при необходимости добавляем соль и перец. Хорошенько перемешиваем, выкладываем через формочку в тарелку, сверху покрываем муссом из лука через сифон, украшаем раковыми шейками, красной икрой и свежей зеленью. Подаем на стол.
Рецепт Гаяне Бреиовой, бренд-шефа ресторана Gayane’s.
Шаг 1. Говядину отварить до готовности.
Шаг 2. Отдельно отварить картофель, морковь, яйцо.
Шаг 3. Все продукты нарезать мелким кубиком, добавить соленые огурцы и консервированный зеленый горошек.
Шаг 4. Все перемешать, посолить, поперчить и заправить майонезом со сметаной.
Шаг 5. При подаче украсить зеленью.
Рецепт Дмитрия Трубинова, су-шефа ресторана Peshi.
Шаг 1. Для желе из шампанского: соединить в сотейнике игристое вино, сок лайма, сахар и агар-агар, довести до кипения, охладить до температуры +60 °С, ввести предварительно замоченный в воде желатин, размешать до его растворения, вылить содержимое в квадратную форму, охладить в холодильнике до застывания, после чего порезать кубиком.
Шаг 2. Для айоли чеснок предварительно измельчить ножом в крошку (либо через чеснокодавилку), укроп измельчить. Масло заморозить до состояния геля.
Шаг 3. Желтки взбить миксером до пышной массы, при непрерывном взбивании ввести тонкой струйкой замороженное масло, далее ввести сок лайма, ввести оставшиеся ингредиенты, взбить до однородного состояния.
Шаг 4. Картофель, морковь, огурцы и сельдерей нарезать кубиком, горошек разморозить, каперсы раздавить ножом, мясо краба нарвать руками на небольшие сегменты.
Шаг 5. Все смешать, посолить, заправить соусом айоли, перемешать.
Шаг 6. Выложить горкой на тарелку, украсить половинками перепелиного яйца, мелко нарезанным зеленым луком, красной икрой и кубиками желе.