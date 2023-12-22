Почти на всей территории Приморья установилась аномально холодная погода

Сейчас в Приморье действует штормовое предупреждение до 23 декабря из-за аномально холодной погоды в ряде районов Приморья, в том числе во Владивостоке. С 18 декабря среднесуточные температуры воздуха в регионе на 7−12 градусов ниже климатической нормы. В отдельные ночи на севере центральных районов местами ожидается сильный мороз: 43 градуса и ниже.
«Аномально холодная погода регистрируется практически по территории всего Приморского края. (Аномалии) были на 34 станциях — такого не было последние лет 20. С точностью можно сказать, что последние 20 лет на всей территории Приморья не было настолько холодно», — сказал представитель Примгидромета.
По данным синоптиков, в пятницу, в день зимнего солнцестояния, начнется трансформация холодной воздушной массы в сторону тепла, наметится тенденция на потепление. Максимальные температуры станут немного выше, чем накануне. В выходные холода в Приморье начнут отступать.