20:15 (мск), источник: Мослента

Жителей московского региона предупредили о рекордно низком давлении

О рекордно низком давлении в субботу, 23 декабря, предупредили москвичей в Гидрометцентре России.

Источник: Мария Купцова / «Лента.ру»

Атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому — 727 миллиметров ртутного столба, отметили в метеорологической службе. Пока рекорд принадлежит 1971 году, когда давление достигло 723 миллиметров ртутного столба.

По информации синоптиков, температура воздуха в субботу днем достигнет отметки в плюс четыре градуса. Ожидаются осадки.

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