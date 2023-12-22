Жителей московского региона предупредили о рекордно низком давлении
О рекордно низком давлении в субботу, 23 декабря, предупредили москвичей в Гидрометцентре России.
О рекордно низком давлении в субботу, 23 декабря, предупредили москвичей в Гидрометцентре России.
Атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому — 727 миллиметров ртутного столба, отметили в метеорологической службе. Пока рекорд принадлежит 1971 году, когда давление достигло 723 миллиметров ртутного столба.
По информации синоптиков, температура воздуха в субботу днем достигнет отметки в плюс четыре градуса. Ожидаются осадки.