Россиянам объяснили, какие деревья нужно сажать зимой
Зимний период идеален для пересадки деревьев хвойных и лиственных пород. Об этом рассказал «Газете.Ru» ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.
Зимний период идеален для пересадки деревьев хвойных и лиственных пород. Об этом рассказал «Газете.Ru» ландшафтный архитектор и амбассадор Greenworks в России Илья Васецкий.
По словам Васецкого, в холодное время года жизнедеятельность растений замедляется, и они становятся менее чувствительными к внешним изменениям — легче переносят, когда их выкапывают и сажают на новое место.
Среди деревьев, подходящих для зимней пересадки, эксперт назвал, прежде всего, ель, сосну, пихту и лиственницу.
«Дело в том, что в это время года почва достаточно охлаждена, поэтому деревья не требуют частого полива, потеря влаги растениями минимальна. Кроме того, по статистике и многолетнему опыту можно сказать, что иммунитет растений при зимней пересадке сохраняется. Это позволяет деревьям быть более устойчивыми к насекомым-вредителям и грибным инфекциям», — отметил он.
Он добавил, что также подходят для пересадки береза, осина, рябина и липа.
«Деревья обладают высокой морозостойкостью, поэтому хорошо адаптируются к холодной погоде. Более того, снег, падающий на почву, не только питает и обеспечивает влагой корни по весне, но и способствует утеплению земляного кома», — пояснил ландшафтный дизайнер.
Он предупредил, что сажать деревья нужно правильно — температура воздуха должна быть не менее −15 градусов. Почва для пересадки нужна влажная и не твердая, температуры −5 — −10, поэтому для засыпки пересаженного дерева ее готовят заранее.
«Стоит ответственно подойти и к посадке деревьев. Нужно выкопать яму в два раза глубже и шире, чем корни саженца, и засыпать растение землей. Полейте почву водой, чтобы насытить ее влагой, накидайте снега в приствольный круг, и обмотайте стволы деревьев мешковиной до первых скелетных ветвей в качестве защиты от холода, особенно в бесснежную зиму», — заключил Илья Васецкий.