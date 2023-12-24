07:00 (мск), источник: ТАСС

В регионах Урала и Сибири ожидается экстремально теплая погода

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Экстремально теплая погода прогнозируется в регионах Урала и Сибири на следующей неделе. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: РИА "Новости"

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12−15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — рассказал он.

По словам Вильфанда, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской, Томской областях — около 0 градусов, в Алтайском крае — до плюс 6 градусов.

«На Таймыре будет около минус 10 градусов, в Туруханском [районе Красноярского] края — около минус 5 градусов. В Кемеровской области, Хакасии тоже будет очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — подчеркнул он.

Потепление связано с перемещением теплых воздушных масс из Атлантики, отметил метеоролог. По его словам, теплая погода к середине недели распространится на большую часть территории России. «Нигде не будет значительных отрицательных аномалий, но очаг тепла будет, конечно, на Урале и в Сибири», — уточнил Вильфанд.

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