В регионах Урала и Сибири ожидается экстремально теплая погода

«В течение рабочих дней недели очень теплая погода, экстремально теплая будет на Урале, в Западной и Средней Сибири. Температура ожидается на 12−15 градусов выше нормы, будет близкой к рекордам», — рассказал он.
По словам Вильфанда, в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях ожидается до плюс 3 градусов, в Новосибирской, Омской, Томской областях — около 0 градусов, в Алтайском крае — до плюс 6 градусов.
«На Таймыре будет около минус 10 градусов, в Туруханском [районе Красноярского] края — около минус 5 градусов. В Кемеровской области, Хакасии тоже будет очень тепло. Это сумасшедшее тепло, несусветное для конца декабря в этих регионах», — подчеркнул он.
Потепление связано с перемещением теплых воздушных масс из Атлантики, отметил метеоролог. По его словам, теплая погода к середине недели распространится на большую часть территории России. «Нигде не будет значительных отрицательных аномалий, но очаг тепла будет, конечно, на Урале и в Сибири», — уточнил Вильфанд.