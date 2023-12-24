19:39 (мск), источник: Аргументы и факты

Что делать при сильных морозах и дефиците снега?

Почему при низких температурах важно защитить почву.

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Источник: Агентство «Москва»

Любой интенсивности ледяной дождь изначально провоцируется и сопровождается оттепелью. Иногда температура воздуха поднимается оптимально высоко. Но финал, как правило, предсказуем: тепло резко меняется на холод. Особенно неприятно, что за теплый промежуток количество снега может заметно уменьшиться, а вот то, что ледяной дождь сменит сильный снегопад, — отнюдь не факт. И вот, на еще недавно казавшемся неуязвимым для морозов, хорошо заснеженном участке уже голые проплешины и угрожающее истончение снежного покрова. Разбираемся с экспертом, как действовать в таких стрессовых обстоятельствах.

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— При таком неудачном раскладе надо помнить следующее. В защите от холодов и вымерзания нуждается не только и не столько верхняя часть растений, сколько корневая система. Дело в том, что она работает постоянно и не имеет периода покоя — меняется только интенсивность ее работы. Корни, в отличие от стволов и ветвей, не проходят периода закалки и в целом обладают меньшей морозостойкостью. То есть возьмем, к примеру, яблоню: крона ее спокойно выдерживает понижение температуры до 30 с лишним градусов, а корни начинают страдать при всего 10−15 градусах ниже нуля.

Без снежного покрова почва может промерзнуть на значительную глубину. В зависимости от состава — легкие песчаные промерзают быстрее и глубже, богатые органикой, рыхлые — медленнее и не так глубоко. Но в любом случае при дефиците снега первым делом надо «утеплить» почву.

В дело можно пустить мульчу в виде торфа, опилок, перегноя и компоста. Окучьте растения на высоту до 10−15 сантиметров и примите меры к снегозадержанию.

Скорее всего, в нынешних условиях полного отсутствия снега может и не случиться, просто истончится его слой. Перераспределите снежный покров с таким расчетом, чтобы в среднем он был толщиной сантиметров в 30 или чуть больше. Указанная мульча поможет покрыть недостаток — ее слой также включается в толщину покрова. Только она должна быть обязательно под снегом, а не над ним, иначе при солнечной погоде она растопит снежный слой и сделает общее количество снега еще меньше.

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