Что делать при сильных морозах и дефиците снега?
Почему при низких температурах важно защитить почву.
Почему при низких температурах важно защитить почву.
Любой интенсивности ледяной дождь изначально провоцируется и сопровождается оттепелью. Иногда температура воздуха поднимается оптимально высоко. Но финал, как правило, предсказуем: тепло резко меняется на холод. Особенно неприятно, что за теплый промежуток количество снега может заметно уменьшиться, а вот то, что ледяной дождь сменит сильный снегопад, — отнюдь не факт. И вот, на еще недавно казавшемся неуязвимым для морозов, хорошо заснеженном участке уже голые проплешины и угрожающее истончение снежного покрова. Разбираемся с экспертом, как действовать в таких стрессовых обстоятельствах.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— При таком неудачном раскладе надо помнить следующее. В защите от холодов и вымерзания нуждается не только и не столько верхняя часть растений, сколько корневая система. Дело в том, что она работает постоянно и не имеет периода покоя — меняется только интенсивность ее работы. Корни, в отличие от стволов и ветвей, не проходят периода закалки и в целом обладают меньшей морозостойкостью. То есть возьмем, к примеру, яблоню: крона ее спокойно выдерживает понижение температуры до 30 с лишним градусов, а корни начинают страдать при всего 10−15 градусах ниже нуля.
Без снежного покрова почва может промерзнуть на значительную глубину. В зависимости от состава — легкие песчаные промерзают быстрее и глубже, богатые органикой, рыхлые — медленнее и не так глубоко. Но в любом случае при дефиците снега первым делом надо «утеплить» почву.
В дело можно пустить мульчу в виде торфа, опилок, перегноя и компоста. Окучьте растения на высоту до 10−15 сантиметров и примите меры к снегозадержанию.
Скорее всего, в нынешних условиях полного отсутствия снега может и не случиться, просто истончится его слой. Перераспределите снежный покров с таким расчетом, чтобы в среднем он был толщиной сантиметров в 30 или чуть больше. Указанная мульча поможет покрыть недостаток — ее слой также включается в толщину покрова. Только она должна быть обязательно под снегом, а не над ним, иначе при солнечной погоде она растопит снежный слой и сделает общее количество снега еще меньше.