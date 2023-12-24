09:47 (мск), источник: Коммерсантъ

В Сочи из-за урагана без электроснабжения остались 11,8 тыс. человек

Ураганный ветер в Сочи повалил свыше 80 деревьев и повредил кровли более десяти частных и многоквартирных домов. По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, из-за урагана электроснабжение нарушено в четырех районах Сочи, без света остаются 11,8 тыс. человек.

Во время загрузки произошла ошибка.

За прошедшие сутки в центре Сочи выпало 35 мм осадков, в горном кластере — 45 мм снега. «Шквaлистым ветром повaлeно более 80 деревьев, нa более чем десяти частных и многоквaртирных домах поврежденa кровля. Также зафиксировaны локальные повреждения инжeнeрных сeтей, работы выполняют ремонтные бригады», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Из-за шквалистого ветра в аэропорту Сочи не смогли приземлиться четыре самолета. Сейчас они находятся на запасных аэродромах. В пресс-службе аэропорта уточнили, что дальнейшие рейсы будут выполняться с учетом фактических погодных условий.

С 23 по 25 декабря в Сочи действует штормовое предупреждение. В городе сильный ветер, ливни с грозами, переходящие в мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра может достичь 32 м/с.

Милена Костерева

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