Синоптики рассказали о погоде в Центральной России в конце года

По его словам, в последнюю неделю года циркуляция атмосферы по-прежнему будет определяться западным переносом влажных морских воздушных масс умеренных широт с Атлантики, под влиянием которых останется большая часть Европейской территории России, Западной и Центральная Сибири. Именно поэтому температурный фон превысит климатическую норму.
«Заключительная неделя года в Центральной России ознаменуется активизацией североатлантических циклонов, сопровождаемых небольшими снегопадами, которые будут идти практически каждый день. Ночами столбики минимальных термометров будут колебаться в диапазоне от минус 1 до минус 6 градусов, а днем — около 0», — рассказал специалист.
Синоптик добавил, что на следующей неделе будет низкое атмосферное давление, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.
«В понедельник показания барометров обрушатся до 725 миллиметров ртутного столба, что на 20−22 единицы ниже нормального, во вторник рост составит до 734 миллиметра ртутного столба, в среду — уже 738 миллиметров ртутного столба, в четверг падение до 729 миллиметров ртутного столба, а в пятницу — 726 миллиметров ртутного столба», — уточнил Тишковец.
Он сообщил, что в выходные атмосферное давление повысится и вернется в норму.