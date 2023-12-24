У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 151 километре к север-востоку от столицы королевства, города Нукуалофа, с населением около 23 тысяч человек в 14.52 по времени UTC (17.52 мск).
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.