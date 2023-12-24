19:41 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Королевства Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,4

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у берегов Королевства Тонга, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 58% 768 мм рт. ст. +11°
Источник: © РИА Новости

По информации сейсмологов, землетрясение произошло в 151 километре к север-востоку от столицы королевства, города Нукуалофа, с населением около 23 тысяч человек в 14.52 по времени UTC (17.52 мск).

Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

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