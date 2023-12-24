21:11 (мск), источник: ТАСС

Во Владимирской области восемь районов остались без света из-за налипания мокрого снега

ТАСС, 24 декабря. Электроснабжение в восьми районах Владимирской области нарушено из-за налипания мокрого снега на проводах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в восьми районах области произошли отключения электроснабжения в населенных пунктах», — говорится в распространенном сообщении.

По данным ведомства, во Владимирской области отмечались сильные осадки с налипанием мокрого снега на проводах. «Организована круглосуточная работа оперативного штаба по координации аварийно-восстановительных работ», — добавили в пресс-службе.

Ранее в региональных ГУ МЧС сообщали, что снегопад привел к отключениям электроснабжения потребителей более чем в 20 населенных пунктов в Ильинском районе Ивановской области. Также частичное отключение произошло в ряде муниципальных образований Тверской области.

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