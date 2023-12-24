В КБР закрыли курорт «Эльбрус» из-за лавинной опасности
ТАСС, 24 декабря. Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии из-за лавинной опасности закрыт даже для прогулок до понедельника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кавказ.РФ».
ТАСС, 24 декабря. Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии из-за лавинной опасности закрыт даже для прогулок до понедельника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кавказ.РФ».
«Завтра, 25 декабря, канатные дороги и трассы работать не будут — обстановка небезопасная. Нельзя также выходить в лес и гулять по экотропам, важно оставаться на связи с администраторами гостиниц, у них актуальная информация от МЧС», — говорится в сообщении.
Закрытие связано с лавинной опасностью в горах и метелью. Все службы курорта работают в усиленном режиме.