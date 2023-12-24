22:07 (мск), источник: ТАСС

В КБР закрыли курорт «Эльбрус» из-за лавинной опасности

ТАСС, 24 декабря. Курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии из-за лавинной опасности закрыт даже для прогулок до понедельника. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кавказ.РФ».

Источник: РИА "Новости"

«Завтра, 25 декабря, канатные дороги и трассы работать не будут — обстановка небезопасная. Нельзя также выходить в лес и гулять по экотропам, важно оставаться на связи с администраторами гостиниц, у них актуальная информация от МЧС», — говорится в сообщении.

Закрытие связано с лавинной опасностью в горах и метелью. Все службы курорта работают в усиленном режиме.

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