02:22 (мск), источник: Аргументы и факты

Какую зелень можно вырастить на подоконнике для домашних питомцев?

Что способно отвадить котиков от подгрызания комнатных цветов.

Источник: Freepik

Кошки и собаки в сезон охотно поедают травку — особенно когда желают подлечиться. Причем зимой — если таковая возможность вдруг предоставляется — они также не чужды внесению такого зеленого разнообразия в свой рацион. При этом жертвами такого стихийного вегетарианства нередко становятся комнатные растения, что не очень радует хозяев. Как сохранить такие растения в неприкосновенности и одновременно утолить жажду зелени домашнего питомца? Разбираемся с экспертом.

Отвечает агроном Василий Яковлев:

— Одно из любимейших лакомств домашних кошек, собак и некоторых видов содержащихся в клетках птиц — молодая зелень злаков. А именно — пшеницы, ячменя и овса. Они содержат массу полезных для животных витаминов, аминокислот и легкоусвояемых жиров. Кроме того, запах их очень приятен для тонкого обоняния питомцев. Вырастить их совершенно несложно, и если есть возможность найти место на подоконнике для небольшой емкости под них, — почему бы и нет?

Указанные злаки способны хорошо повысить иммунитет у ослабленных животных.

Не менее полезна для них и зелень таких культур, как райграс и солодка. Семена их легко найти в специализированных магазинах, а главное достоинство этих растений — они хорошо помогают собакам и кошкам (они на инстинктивном уровне это чувствуют) справиться с проблемами с желудком и аллергиями. В последнее время по экономическим причинам эти проблемы участились: из магазинов пропадают одни виды корма, к которым питомцы были приучены, и их надо заменять на те, которые остаются и появляются в доступе. Часто смена корма происходит не без проблем, ведь не всегда удается угадать с первого раза. И если весной и летом животные сами могут найти целебную травку во время прогулок, то зимой в таких вот случаях и приходит на помощь подоконничная зелень.

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