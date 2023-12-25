Мегашторм-2.0. Климатолог объяснил учащение погодных аномалий
Есть ли связь между экстремальными явлениями, которые происходят на значительных расстояниях друг от друга? И можно ли их вызывать искусственно?
Есть ли связь между экстремальными явлениями, которые происходят на значительных расстояниях друг от друга? И можно ли их вызывать искусственно?
На побережье Чёрного моря в районе Сочи обрушился мощный шторм. Ураган срывал крыши жилых домов и валил десятки деревьев, под одним из которых погиб человек.
Штормовое предупреждение сохраняется и 25 декабря — ожидаются смерчи над морем, сильные порывы ветра, ливни и грозы. Высота волн в акватории может достигать 5 метров. Жителям и гостям курортного города рекомендовано не гулять у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также избегать походов в горы.
Напомним, месяц назад, в конце ноября, черноморское побережье тоже накрыл мегашторм, который назвали «штормом века». Тогда была разрушена инфраструктура, подтоплены дома, а ущерб Крыму, который пострадал больше, чем Краснодарский край, оценили более чем в 1,3 миллиарда рублей.
О причинах погодных аномалий aif.ru спросил заведующего лабораторией биогеографии Института географии РАН, член-корреспондента РАН Аркадия Тишкова.
Дмитрий Писаренко, aif.ru: — Аркадий Александрович, летом у нас теперь то жара и засуха, то тропические ливни. Зимой — то аномальный снегопад, то шторм на Чёрном море. Это и есть проявления пресловутой «нервозности» климата, о которой всё чаще говорят учёные?
Аркадий Тишков: — Именно так. Из-за происходящих климатических изменений всё чаще стали случаться погодные аномалии. Высокие и низкие температуры, ливневые осадки, грозы, ураганы — всё это проявляется в разных регионах и в разные сезоны.
Вспомните, как в июне этого года от жары изнывали Пермский край, Средний и Южный Урал, юг Сибири. Это были классические «волны тепла», которые в последние годы происходят всё чаще. А в Магаданской области после почти 40-градусной жары выпал снег.
Зимние температурные аномалии, экстремальные погодные явления типа смерчей и штормов, которые сейчас наблюдаются в Краснодарском крае, — из того же ряда.
— Но раньше подобные экстремальные явления происходили в основном летом. Теперь к ним придётся привыкать и зимой?
— Действительно, на Чёрном море они чаще происходили летом. В последние десятилетия мы становились свидетелями обильных ливней, вызывавших наводнения, штормов и ураганов. А в районе того же Сочи реальную угрозу прибрежным районам и морским судам стали представлять смерчи.
Теперь зима в этом регионе — тоже время штормов и других экстремальных явлений. К этому ещё добавилось участившееся установление ледяного покрова на большей части акватории Азовского моря. Например, в 2017 году оно замёрзло полностью. Это, кстати, к вопросу о потеплении климата…
В целом же, частота экстремальных погодных явлений в последние десятилетия растёт по всему миру. И юг Европейской части России здесь не исключение.
— Месяц назад черноморское побережье уж накрывал мегашторм. Значит ли это, что они будут происходить в среднем раз месяц?
— Чёткой закономерности в повторяемости подобных штормов, когда затапливаются прибрежные территории в Турции и Болгарии, у нас в Крыму и Краснодарском крае, нет. Но история хранит сведения о подобных явлениях. Они связаны с циклами атмосферной циркуляции, которые меняют режимы погоды — циклонической и антициклонической. После продолжительных волн тепла и жары обязательно возникает штормовая ситуация с ливнями и аномальными ветрами.
Напомню, в далёком 1854 году у берегов Крыма погибла часть флота англичан, турок и французов. Ветер бора регулярно возникает на черноморском побережье и несёт значительные потери хозяйству. Могу лишь сказать, что повторяться такие шторма обязательно будут.
— Когда месяц назад на Чёрном море бушевал мегашторм, Москву и Питер заваливал обильный снегопад. Есть ли связь между экстремальными явлениями, которые происходят на значительных расстояниях друг от друга?
— Связь, несомненно, есть. Во-первых, климатическая система Земли едина, и в неё вовлечены все процессы циркуляции атмосферных и океанических масс. Во-вторых, если где-то прибыло (например, выпали осадки), значит, где-то убыло, и там свирепствуют жара и засуха.
Например, тогда, в ноябре, Балканский циклон принёс на черноморское побережье России обильные запасы атмосферной влаги, накопленные после продолжительной жары в Средиземноморье. А из Арктики в это же время пришли сухие холодные массы. В зоне столкновения воздушных масс обязательно происходит разгрузка — обильные осадки в виде снега и дождя.
— Можно ли вызвать это искусственно? В последнее время опять заговорили о возможном применении климатического оружия против нашей страны.
— Ни о каком применении «климатического оружия» не может быть речи. Циклоны, которые обрушиваются на города и страны, по своей мощности и запасам энергии не имеют аналогов среди видов вооружений. Человечество не способно сгенерировать столько энергии и, по-видимому, не сможет в ближайшие столетия.
А известные случаи «управления климатом» локальны и имеют вполне конкретные цели и последствия. Речь о стимулировании выпадения осадков. Эта технология давно отработана, но она не может вызывать явления, подобные штормам в Чёрном море.