В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5
КЕМЕРОВО, 25 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
КЕМЕРОВО, 25 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5.
Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.