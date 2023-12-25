07:21 (мск), источник: © РИА Новости

В Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 3,5

КЕМЕРОВО, 25 дек — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Кузбассе недалеко от города Междуреченска, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Источник: Reuters

Как следует из оперативного сообщения, сейсмическое событие произошло в 13 километрах к северу от Междуреченска, магнитуда составила 3,5.

Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 4,1 балла по шкале MSK64.

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