15:51 (мск), источник: Погода Mail.Ru

2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений

Ученые говорят, что люди только сейчас начали по-настоящему осознавать последствия климатического кризиса.

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Источник: Reuters

В течение 2023 года Земля пережила множество пожаров, оползней, разрушительных наводнений и резкое повышение температуры. Уходящий год продемонстрировал множество примеров того, о чем предупреждали ученые в отношении изменения климата, а также отрицания властями мер, необходимых для его смягчения.

Ученые заявили, что 2023 год стал самым жарким как минимум за 125 тысяч лет. Специалисты также предупреждают, что мир приближается к порогу, перейдя который людям и экосистемам будет сложно адаптироваться.

В результате засух в реке Миссисипи опустился уровень воды, из-за чего доставлять продукты питания по ней стало сложнее. Также она стала слабее, поэтому ей тяжелее удерживать соленую воду Мексиканского залива от попадания в питьевые и ирригационные системы.

Однако бедствия заставили людей объединиться для восстановления пострадавших от природных катаклизмом территорий.

Ученые говорят, что 2023 год не только привел к климатическим катастрофам, но и напомнил миру о необходимости готовиться не только к худшему, но и делать все, чтобы мир стал лучше.

Ранее ученые рассказали, что человечество перешло шесть из девяти планетарных границ.

Анна Морозова

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