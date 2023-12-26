11:21 (мск), источник: Аргументы и факты

Как протестировать семена на всхожесть?

Эксперт рассказал о двух основных методах проверки.

Источник: Freepik

Обычно дачники проверяют запасенные на новый сезон семена дважды: зимой и непосредственно перед посевом или высадкой на рассаду (особенно часто проверке подвергаются свежеприобретенные семена, что логично). В течение же зимы реально имеет смысл проверить семена, которыми не воспользовались по каким-то причинам в прошедшем сезоне и собранные дачником собственноручно. Как это сделать?

Отвечает агроном Михаил Воробьев:

— Существуют два довольно надежных метода тестирования семян на всхожесть: с помощью воды (флотация) и проращивание.

С помощью чистой, отстоянной в течение 2−3 суток воды проверяется большинство овощных культур. Семена просто погружают в воду и тщательно перемешивают, после чего оставляют в покое на 15 минут. Семена, которые утонут, — годные. Те, которые останутся на поверхности, надо собрать и выбросить. Годные семена затем просушиваются и отправляются на дальнейшее хранение.

Но семена капусты, редиса и томатов лучше тестировать не просто в воде, а в соляном растворе (на стакан воды (200 мл) надо взять 1 чайную ложку простой поваренной соли). Далее — то же самое. Годные семена потом промываются водой, уже чистой, и также идут отдыхать до сезона. Некоторые дачники используют раствор марганцовки, желая одновременно провести процедуру обеззараживания, но это делать лучше непосредственно перед посевом, а не на промежуточном тесте — просто до посева обеззараживающий эффект может сойти на нет.

Не надо тестировать в воде дражированные, то есть заключенные в специальную оболочку (драже) семена, их лучше проверить проращиванием.

Для тестового проращивания мелких семян оптимальнее использовать хлопчатобумажную ткань. Берете глубокую тарелку и кладете на дно влажный кусок такой ткани. На него рассыпаете проверяемые семена и сверху укрываете также влажной тканью. После тарелка помещается в полиэтиленовый пакет и ставится в теплое место. У разных культур срок прорастания разный. Быстрее всех проклевываются капуста и горох — где-то через неделю. Медленнее всех — укроп и перцы — им нужно не менее 2 недель. Остальные находятся в промежутке между этими границами.

Для семян крупных (свекла, кабачки, огурцы, тыква и т. д.) лучше использовать субстрат из песка и опилок. Сначала его обдают кипятком — два раза с получасовым перерывом. Когда субстрат остынет, в нем размещают тестируемые семена. Затем емкость с субстратом и семенами укрывается пленкой и, как и в первом случае, ставится в теплое место.

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