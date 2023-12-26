17:06 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Слоны массово гибнут из-за продолжительной засухи в Зимбабве

Представители нацпарков готовятся к худшему.

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Источник: AFP 2023

В 2019 году в Зимбабве во время сильной засухи погибли более 200 слонов, пишет Phys.org. В этом году сезон дождей начался на несколько недель позже обычного, и уже сейчас местные синоптики предсказывают сухое и жаркое лето.

Рейнджеры национального парка Хванге, который расположен к югу от водопада Виктория и представляет собой крупнейший заповедник дикой природы в стране, уже готовятся к очередному непростому периоду. Как и четыре года назад, им придется не только следить за популяцией животных, но и следить за браконьерами, отпиливающих бивни у погибших особей.

В нацпарке обитают примерно 45 тысяч слонов, а также более 100 других видов млекопитающих и 400 видов птиц. Слону среднего размера ежедневно требуется около 200 литров воды. «Сильнее всего страдают слоны молодые, пожилые и больные, которые не могут преодолевать большие расстояния в поисках воды», — объяснили рейнджеры.

Сотрудники Хванге также обеспокоены тем, что животных слишком много. На данный момент зафиксировано около ста тысяч голов, что вдвое превышает норму и может создать продовольственный кризис для популяции слонов.

Недавно шведские ученые выяснили, почему слоны важны для лесов.

Олеся Маевская

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