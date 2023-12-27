10:23 (мск), источник: ТАСС

В 11 регионах России прогнозируют аномально холодный конец года

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Архангельскую, Вологодскую, Амурскую области, Камчатку, Якутию и другие регионы России ожидает аномально холодное завершение 2023 года. В отдельных регионах морозы будут достигать 47−51 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +11° 5 м/с 87% 757 мм рт. ст. +10°
Источник: РИА "Новости"

«В последние дни года в Северо-Западный федеральный округ придет холодная погода. В Архангельской области 29—31 декабря температура будет на 7−11 градусов ниже нормы — минимальные значения до 25 мороза, в Мурманской области — морозы до 18−24 градусов, что на 7−10 градусов ниже нормы, в Коми, Вологодской области — морозы до 22−25 градусов 30 и 31 числа, что на 8−10 градусов ниже нормы. Аномально холодная погода ожидает также Дальний Восток», — сообщил он.

По словам Вильфанда, с 27 по 31 декабря в Якутии прогнозируются морозы до 51 градуса, в Магаданской области — до 47 градусов, на Чукотке — до 48 градусов, на Камчатке — до 36 градусов, в Хабаровском крае — до 44 градусов, на Сахалине — до 27 градусов, в Амурской области — до 41 градуса.

«Это необычно холодная и опасная погода. Жители этих регионов точно встретят Новый год в домашней атмосфере, выходить на улицу в такие морозы желания обычно нет», — отметил он.

По его словам, 1 января в этих регионах также ожидается холодным.

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