В Гидрометцентре прогнозируют рост количества оттепелей в регионах
По словам научного руководителя Романа Вильфанда, при этом зимы будут становиться короче.
По словам научного руководителя Романа Вильфанда, при этом зимы будут становиться короче.
МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Оттепели будут все чаще наблюдаться зимой в России, а длительность этого времени года — сокращаться. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Повторяемость оттепелей существенно увеличилась за последние годы, и она будет продолжать увеличиваться. Часто спрашивают, а не исчезнут ли зимы. Не исчезнут, но продолжительность зимнего периода сокращается. По сравнению с прошлым веком он уже сократился на 10−14 дней», — сообщил он.
По словам Вильфанда, такие тенденции связаны с выбросами парниковых газов, и намерения по их глобальному сокращению не смогут существенно изменить ситуацию в нынешнем веке. «Несмотря на то, что есть программы по достижению нулевого углеродного баланса, из-за уже накопленного следа температура будет расти, пусть и не так быстро, как могла бы, если не предпринимать ничего. Поэтому количество оттепелей будет увеличиваться. К этому нужно привыкать», — отметил он.
Ранее метеоролог сообщил, что Новый год в Москве начнется с оттепели. Днем и ночью ожидается от минус 2 до плюс 2 градусов.