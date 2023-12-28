Бурьная деятельность. Ученые прогнозируют усиление солнечной активности

«В феврале произошла крупнейшая вспышка за много лет, а в марте — апреле прошли крупные магнитные бури, в том числе 4-го класса (близкие к пиковым значениям)», — напоминает главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.
В сентябре Солнце вновь напомнило о себе. Магнитные бури стали накрывать Землю одна за другой, всплеск солнечной активности длился почти месяц. Третий всплеск ожидался с началом декабря, но стартовал он уже в ноябре. На светиле значительно увеличилось число пятен, стало расти количество вспышек. Их отголосками — полярным сиянием — одни любовались (в средней полосе России, в Ростовской и Астраханской областях, Крыму, на Кубани), другие переживали, начитавшись в интернете, что явление представляет опасность для самолётов.
«Полярные сияния происходят на гораздо большей высоте, чем летают пассажирские авиалайнеры. Самолёт не подключён к электрической цепи, габариты у него небольшие, поэтому угрозы для него нет, — объясняет научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева РАН Вячеслав Авдеев. — А вот магнитные бури способны вызывать сбои в работе техники, и чем мощнее выброс солнечной массы, тем больше негативного воздействия. Могут возникать поверхностные заряды на трансформаторах и трубопроводах, выходить из строя энергосети, а спутниковые навигационные системы давать сигнал с ошибкой».
Собственно, неудивительно, что магнитный фактор в этом году на некоторое время вырубил коротковолновое радиовещание в Северной Америке.
Под самый занавес 2023-го каждую неделю происходило по 2−3 бури, и снова появились огромного размера пятна. А 14 декабря рентгеновские мониторы зафиксировали вспышку, интенсивность которой оценили в X2,8 — она перекрыла предыдущий рекорд, отмеченный в феврале. Последний раз вспышки подобной силы на Солнце происходили в 2017 году.
Что дальше? По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, в текущем цикле ещё предстоят крупные события. «Вероятно, в 2024-м мы увидим намного более крупные вспышки. Пока же лишь фиксируем, что Солнце входит в новый год на фазе роста», — говорит Богачёв.
Не все учёные признают воздействие солнечной активности и магнитных бурь на здоровье человека. Однако в Оксфордском университете утверждают: после мощных вспышек вероятность инсультов и инфарктов увеличивается на 19%, на 27% возрастает риск нарушений кровообращения мозга. Вдобавок обостряются психические заболевания, связанные с повышенным уровнем агрессии и тревожности. К счастью, возмущение магнитного поля Земли, вызванное активностью Солнца, не даёт накопительного эффекта на здоровье человека (в отличие от радиации).
Тем не менее кандидат медицинских наук Константин Спахов напоминает, что в дни, когда Солнце «нервничает», человеку надо попытаться исключить стрессы и физические нагрузки, побольше спать: «Ни в коем случае не пропускайте приём препаратов, — говорит он. — Если необходимо, примите дополнительные лекарства, включая успокоительные».
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